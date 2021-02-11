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Итоговая резолюция ВНС содержит очередную конституционную уловку

11.02.2021 13:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

По итогам полуторадневного заседания ВНС примет итоговую резолюцию, которая содержит очередную рекомендацию, как разрешить проблему внесения поправок в действующую Конституцию Беларуси, которую никто уже как полгода не соблюдает от слова «совсем».

Делегаты ВНС «порекомендуют» властям создать конституционную комиссию, которая якобы уже в текущем году разработает проект поправок в основной закон страны. В комиссию войдут представители властей, юридической общественности, различных отраслей экономики и социальной сферы. Судя по всему, состав комиссии будет сформирован по такому же принципу, как и состав делегатов ВНС.

Далее, планируется проект поправок вынести на всенародное обсуждение, затем провести референдум.

Как сообщалось, итоговая резолюция ВНС подготовлена заблаговременно и не допускаетв внесения каких-либо поправок в текст документа.

Уловка с комиссией доказывает, что запущенные в октябре прошлого года диалоговые площадки по обсуждению поправок в Конституцию изначально оказались профанацией и были созданы только ради того, чтобы выиграть время для режима и отвлечь внимание всех сторон от более серьезных событий и трендов.

Теперь покупать время для режима Лукашенко будет очередная комиссия, которая в итоге не справится с отведенным для подготовки поправок сроком, что неизбежно «вынудит» власти перенести референдум по Конституции на 2023 год.

 
 
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По итогам полуторадневного заседания ВНС примет итоговую резолюцию, которая содержит очередную рекомендацию, как разрешить проблему внесения поправок в...
 
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