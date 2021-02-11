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ГАИ: два водителя задержаны за подачу звукового сигнала. Статья - создание аварийной обстановки
Источник материала: Tut.by
Инспекторы составили административные протоколы за создание аварийной ситуации на двух водителей, которые сегодня сигналили на проспекте Независимости,
По данным ведомства, водителей задержали после того, как они во время движения подавали звуковые сигналы. В отношении них инспекторы начали административный процесс по ч. 10 ст. 18.14 КоАП Беларуси (Нарушение правил пользования звуковыми сигналами, повлекшее создание аварийной обстановки). Ответственность по данной части статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до двух лет или без лишения.
Водителей
Напомним, в
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Водители сигналили во время движения на проспекте Независимости.
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