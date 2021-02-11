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ГАИ: два водителя задержаны за подачу звукового сигнала. Статья - создание аварийной обстановки

11.02.2021 13:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инспекторы составили административные протоколы за создание аварийной ситуации на двух водителей, которые сегодня сигналили на проспекте Независимости, сообщили в ГАИ.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По данным ведомства, водителей задержали после того, как они во время движения подавали звуковые сигналы. В отношении них инспекторы начали административный процесс по ч. 10 ст. 18.14 КоАП Беларуси (Нарушение правил пользования звуковыми сигналами, повлекшее создание аварийной обстановки). Ответственность по данной части статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до двух лет или без лишения.

Водителей массово начали наказывать за создание аварийной обстановки, когда они сигналили во время акций солидарности. Как известно, за подачу сигнала предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа до трех базовых, однако ГАИ начала составлять протоколы по статье о создании аварийной обстановки. И тут возникает множество вопросов, ведь если была аварийная ситуация, должен быть и конкретный потерпевший. О том, как не лишиться прав за подачу звукового сигнала AUTO.TUT.BY подробно писал здесь.

Напомним, в новом КоАП, который вступит в силу с 1 марта, норму о подаче сигнала изменили. Согласно документу, водитель, который нарушит правила пользования звуковыми сигналами в местах проведения массовых мероприятий, может получить штраф до 10 базовых с лишением прав на срок до года или без лишения.

 
 
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Водители сигналили во время движения на проспекте Независимости.
 
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