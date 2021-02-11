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Скорая заглохла на поле во время полуфинала кубка Португалии. Толкали футболисты

11.02.2021 13:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Необычный эпизод произошел во время первого полуфинального матча Кубка Португалии между «Порту» и «Брагой» — футболисты толкали по полю машину скорой помощи, пишет eurosport.

«Брага» проигрывала со счетом 0:1, когда 21-летний защитник Давид Кармо бросился на мяч, чтобы не дать Луису Диасу удвоить преимущество «Порту». Стык получился чрезвычайно жестким: судья отправился смотреть видеоповтор и увидел, что Диас нанес сопернику сильный удар в область лодыжки. Нарушитель был удален с поля прямой красной карточкой.

Травма оказалось серьезной, и скорая помощь выехала прямо на поле, но не смогла сразу увезти пострадавшего — сломалась и заглохла. Толкать автомобиль, чтобы помочь ему завестись, пришлось игрокам обеих команд.

Матч завершился со счетом 1:1.

 
 
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