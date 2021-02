Актриса - о поведении Мэрилина Мэнсона: порол, связывал проводами, наносил травмы вибратором

Источник материала: Tut.by

Скандал вокруг 52-летнего Мэрилина Мэнсона, обвиняемого в насилии над женщинами, продолжает набирать обороты. На этот раз с обвинениями в его адрес выступила 38-летняя актриса Эсме Бьянко, знакомая зрителям по роли Рос в сериале «Игра престолов», которая поделилась своей историей с изданием The Cut. Краткий перевод размещен на spletnik.ru.

Рос в сериале «Игра престолов»

В подростковом возрасте Эсме была большой поклонницей музыканта. В то время ее близкая подруга покончила жизнь самоубийством, и в музыке Мэнсона 16-летняя Бьянко искала утешение. Ее родители не разрешали ей ходить на его концерты, но она без конца слушала его альбомы, а в старших классах даже встречалась с двойником своего кумира.

Семь лет спустя Бьянко представилась возможность лично познакомиться с певцом. Но она говорит, что эта встреча привела к психологическим травмам и насилию, которые подорвали ее актерскую карьеру. У нее остались шрамы на теле, а также было диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство. Она говорит, что Мэнсон превратился из образца для подражания, который действительно помог ей в трудное время в подростковом возрасте, в монстра, который почти уничтожил ее и многих других женщин.

Эсме рассказала, что Мэрилин Мэнсон набрасывался на нее без ее согласия на съемках музыкального клипа на песню I Want to Kill You Like They Do in the Movies. Он сказал, что в клипе ей нужно будет изображать, что ей нравится жестокое обращение.

Но она и не думала, что в реальности столкнется с насилием: во время съемок, которые длились три дня, Мэнсон порол ее, связывал проводами и использовал вибратор для нанесения травм. Бьянко заявила, что в течение работы над клипом она почти не спала и ничего не ела: вместо этого музыкант давал ей кокаин, а из одежды на ней все это время было только нижнее белье.



Фото: instagram.com/marilynmanson

У них завязался роман на расстоянии (Бьянко жила в Великобритании, а Мэнсон — в США). Он часто приезжал к ней и приглашал к себе в Лос-Анджелес. Спустя два года она переехала к нему. Сначала, по ее словам, их отношения были похожи на медовый месяц, но потом поведение музыканта изменилось.

Мэнсон указывал ей, что надевать, когда ложиться спать и выходить на улицу, кусал ее без ее согласия во время секса, а однажды даже порезал ножом и отправил изображение ее травм своему тогдашнему ассистенту и коллеге по группе.

— В сущности, я чувствовала себя пленницей. Я приходила и уходила по его желанию. Он полностью контролировал круг моего общения. Я звонила своей семье, прячась в шкафу, — сказала она.

Бьянко говорит, что, когда она переехала, они с Мэнсоном договорились о свободных отношениях. Но она быстро поняла, что все будет совсем не так. Пока Мэнсон занимался сексом с другими женщинами в своей студии, Бьянко выводили из дома ассистенты певца. В комнате Мэнсона было помещение со стеклянными стенами размером со шкаф, которое он называл «комнатой плохой девочки», и музыкант мог запирать его снаружи.

С Мэнсоном актриса прожила около двух месяцев. Она употребляла много алкоголя, чтобы со всем справиться. Она говорит, что была в ужасе, и, как у многих переживших насилие в семье, у нее, возможно, развился своего рода стокгольмский синдром.

Она признается, что переломный момент наступил в мае 2011 года, после того как Мэнсон бегал за ней по квартире с топором. Эсме начала тайно искать жилье и уехала, когда Мэнсон спал. С возлюбленным она рассталась по электронной почте.



Фото: Theo and Juliet, wikimedia

После их разрыва Бьянко еще несколько раз видела Мэнсона на публике, в том числе после одного из его концертов в 2013 году, когда, по ее словам, он заблокировал дверь в комнату в задней части своего автобуса и отказался отпустить ее.

Спустя годы терапии и благодаря движению #MeToo Бьянко решила предать огласке и свою историю. Два года назад, когда Бьянко впервые публично рассказывала об этом в сенате Калифорнии, она несколько раз срывалась. Тогда она не назвала имени Мэнсона, так как боялась, что он отомстит ей. Теперь она не боится говорить открыто.

— Он не непонятый артист. Он заслуживает того, чтобы провести за решеткой всю оставшуюся жизнь, — говорит она.