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Ситуация катастрофическая? На youtube-канале АТН отключили счетчик "нравится-не нравится" трансляции ВНС
Источник материала: Партизан
АТН на своем youtube-канале ведет
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Ситуация катастрофическая? На youtube-канале АТН отключили счетчик "нравится-не нравится" трансляции ВНС
АТН на своем youtube-канале ведет прямую трансляцию "съезда КПСС", именуемого у Лукашенко "Всебелорусским народным собранием".
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