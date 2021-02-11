ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Беларусь - последнее суверенное государство в Европе" Лукашенко снова вспомнил о Каддафи и заявил, что у него "есть план"

11.02.2021 13:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Лукашенко, выступая перед участниками так называемого Всебелорусского собрания, заявил, что у него есть план...



"Можно честно и открыто сказать - мир ошалел", - заявил Лукашенко, отметив, что "трудным был минувший год для всего человечества".

"Мы выстоим, будьте уверены. Выстоим, чего бы нам ни стоило, потому что иного не дано", - сказал Лукашенко, как всегда заявляя о стране, а имея ввиду себя.

"Мы, белорусы, святой народ, мы готовы помочь каждому. Но мы никогда не позволим понукать нами. Двадцать веков нас ставили на колени. Мы пришли к тому, что нам надоело стоять на коленях и кланяться. Мы будем строить свою страну", - сказал историк Лукашенко. 

Похоже, для него беларусы стояли на колениях от рождества Христова, но тогда такой нации еще и не было.

"У нас есть понимание ситуации и план действий", - заявил Лукашенко. При этом, по его словам, жизненно необходимо найти решение возникших противоречий.

Лукашенко также заявил, что Каддафи "распяли и посадили на кол" за то, что хотел осчастливить Ливию и всю Северную Африку, но "мировым лидерам это было не нужно"

А еще за ним была замечена интересная фраза:  "придёт время изберёте нового Лукашенко". Оговорка по Фрейду?

Ну, и наконец, вышенкой на торте прозвучало его заявление о том, что "Беларусь — последнее суверенное государство в Европе".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко, выступая перед участниками так называемого Всебелорусского собрания, заявил, что у него есть план...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минобразования планирует совместить школьные экзамены с ЦТ. Ученики и родители «за»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by