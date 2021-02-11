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"Беларусь - последнее суверенное государство в Европе" Лукашенко снова вспомнил о Каддафи и заявил, что у него "есть план"
Источник материала: Партизан
Лукашенко, выступая перед участниками так называемого Всебелорусского собрания, заявил, что у него есть план...
"Можно честно и открыто сказать - мир ошалел", - заявил Лукашенко, отметив, что "трудным был минувший год для всего человечества".
"Мы выстоим, будьте уверены. Выстоим, чего бы нам ни стоило, потому что иного не дано", - сказал Лукашенко, как всегда заявляя о стране, а имея ввиду себя.
"Мы, белорусы, святой народ, мы готовы помочь каждому. Но мы никогда не позволим понукать нами. Двадцать веков нас ставили на колени. Мы пришли к тому, что нам надоело стоять на коленях и кланяться. Мы будем строить свою страну", - сказал историк Лукашенко.
Похоже, для него беларусы стояли на колениях от рождества Христова, но тогда такой нации еще и не было.
"У нас есть понимание ситуации и план действий", - заявил Лукашенко. При этом, по его словам, жизненно необходимо найти решение возникших противоречий.
Лукашенко также заявил, что Каддафи "распяли и посадили на кол" за то, что хотел осчастливить Ливию и всю Северную Африку, но "мировым лидерам это было не нужно"
А еще за ним была замечена интересная фраза: "придёт время изберёте нового Лукашенко". Оговорка по Фрейду?
Ну, и наконец, вышенкой на торте прозвучало его заявление о том, что "Беларусь — последнее суверенное государство в Европе".
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"Беларусь - последнее суверенное государство в Европе" Лукашенко снова вспомнил о Каддафи и заявил, что у него "есть план"
Лукашенко, выступая перед участниками так называемого Всебелорусского собрания, заявил, что у него есть план...
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