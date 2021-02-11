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Лукашенко: Главный ориентир – ожидания, устремления, развитие человека

11.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Главным ориентиром в развитии Беларуси остаются люди, какие бы цели ни ставились. Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил на VI Всебелорусском народном собрании, передает «МИР 24».

«Главный ориентир – это ожидания, устремления, возможности развития современного человека», – подчеркнул глава государства.

На VI Всебелорусском народном собрании обсуждаются перспективы развития республики на ближайшие пять лет.



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Об этом президент Беларуси заявил на VI Всебелорусском народном собрании.
 
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