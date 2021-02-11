Лукашенко: Главный ориентир – ожидания, устремления, развитие человека

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Главным ориентиром в развитии Беларуси остаются люди, какие бы цели ни ставились. Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил на VI Всебелорусском народном собрании, передает «МИР 24».

«Главный ориентир – это ожидания, устремления, возможности развития современного человека», – подчеркнул глава государства.