Лукашенко: В Беларуси была попытка не цветной революции, а мятежа

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси была предпринята попытка не цветной революции, а мятежа. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании, передает «МИР 24».

«Цветная революция в Беларуси была невозможна. Поэтому, опираясь на определенные внутренние силы, была предпринята попытка не цветной революции, а мятежа по принципу блицкрига. Блицкриг не удался. Мы удержали свою страну. Пока», – сказал глава государства.

По словам главы государства, 2021 год будет определяющим.