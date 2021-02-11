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Лукашенко: В Беларуси была попытка не цветной революции, а мятежа
11.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси была предпринята попытка не цветной революции, а мятежа. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании, передает «МИР 24».
По словам главы государства, 2021 год будет определяющим.
На VI Всебелорусском народном собрании обсуждаются
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«Блицкриг не удался. Мы удержали свою страну», – заявил президент республики на VI Всебелорусском народном собрании.
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