Коля, Дима или Витя? Лукашенко заявил, что новым президентом Беларуси тоже будет «Лукашенко»

Источник материала: UDF



Коллаж: 360tv.ru

«Да, Лукашенко не тот, да, Лукашенко неугоден. Но дело ж не в Лукашенко. Придет время — изберете нового Лукашенко, или кого-то ещё там. Среди нас талантливых вас людей много таких. Но разве только потому, что кому-то он не нравится, что видите он с автоматом бегает там по улицам, его надо свергнуть», — заявил политик.

«Цветная революция в Беларуси была невозможна. Поэтому, опираясь на определенные внутренние силы, была предпринята попытка не цветной революции, а мятежа по принципу блицкрига. Блицкриг не удался. Мы удержали свою страну. Пока», — сказал он.

«Нам надо выстоять во что бы то ни стало. И 2021-й, нынешний, год будет определяющим», — сказал политик.

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