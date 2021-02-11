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Это уже война. Но она развернута в информационной сфере – Лукашенко
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, заявил о необходимости модернизировать информационную политику.
Глава государства привел в пример Китай – «они создали свой интернет».
Фото: БЕЛТА
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Александр Лукашенко, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, заявил о необходимости модернизировать информационную политику. Александр...
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