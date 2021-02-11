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Это уже война. Но она развернута в информационной сфере – Лукашенко

11.02.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Это уже война. Но она развернута в информационной сфере – Лукашенко

Александр Лукашенко, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, заявил о необходимости модернизировать информационную политику.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Наша молодежь живет в интернете заголовками. Заголовок прочитали, а подтекст может быть совсем другой, читают по диагонали, а иногда и вообще не читают, так и формируются соответствующие образы, понимания и оценки. В этом мире мы и живем и никуда от этого не денешься».

Глава государства привел в пример Китай – «они создали свой интернет».

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Однако и это тоже не дело. Нужно, чтобы те, кто это создал, прежде всего США, Евросоюз, да и Россия подключилась, договорились, что это все, если будет и дальше так продолжаться, приведет не только к хаосу на планете. Планету перевернем – и одной ногой вступим в ближайшее время в Третью мировую войну. Это уже война. Но она развернута в информационной сфере».

Фото: БЕЛТА

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Александр Лукашенко, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, заявил о необходимости модернизировать информационную политику. Александр...
 
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