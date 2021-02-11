Нас будут постоянно атаковать. И мы должны выдержать – Президент

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, заявил, что внешние силы будут стремиться повлиять на Беларусь, и это связано не только с персоной главы государства.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Цели ведь другие. Нас надо сломать. Мы не должны были появиться на международной сцене. И нас будут постоянно атаковать. И мы должны выдержать».

Также Президент рассказал о том, что суверенитету нашей страны и стабильности был брошен серьезный вызов

Белорусский лидер отметил, что всем, кому важна судьба Беларуси, нельзя допустить повторения этих событий в Беларуси.

Фото: БЕЛТА





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram