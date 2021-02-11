|
Нас будут постоянно атаковать. И мы должны выдержать – Президент
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, заявил, что внешние силы будут стремиться повлиять на Беларусь, и это связано не только с персоной главы государства.
Также Президент рассказал о том, что суверенитету нашей страны и стабильности был брошен серьезный вызов
Белорусский лидер отметил, что всем, кому важна судьба Беларуси, нельзя допустить повторения этих событий в Беларуси.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, заявил, что внешние силы будут стремиться повлиять на Беларусь, и это связано не...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)