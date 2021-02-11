Нам важны отношения с Евросоюзом, но Россия была и будет основным стратегическим союзником – Лукашенко

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании затронул отношения с Россией и Евросоюзом.

По словам Главы государства, Беларуси важны отношения с ЕС, но Россия была и будет основным стратегическим союзником. Президент затронул и сотрудничество с Китаем.





Фото: БЕЛТА





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