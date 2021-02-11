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Лукашенко о санкциях: Страны Запада не имеют права указывать, как жить и управлять государством
Источник материала: ОНТ
Западные страны не обладают ни моральным, ни политическим правом указывать, как жить и управлять государством. С таким заявлением в ходе своего доклада на VI Всебелорусском народном собрании выступил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Как отметил Глава государства, Беларусь попала под серьезное давление политических и экономических санкций со стороны западных стран. Однако, по его мнению, после таких событий, как штурм Капитолия, а также жестких разгонов демонстраций в Европейском Союзе, они не обладают правом указывать на то, как следует жить и управлять государством.
«Самим надо разобраться в себе», – резюмировал Президент.
ФОТО: БЕЛТА
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Западные страны не обладают ни моральным, ни политическим правом указывать, как жить и управлять государством. С таким заявлением в ходе своего доклада на VI...
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