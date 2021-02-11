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Президент Беларуси: можно честно и открыто сказать – мир ошалел
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая с докладом на VI Всебелорусском собрании отметил усиление национальных политик в мире и отход от идей глобализма.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая с докладом на VI Всебелорусском собрании отметил усиление национальных политик в мире и отход от идей...
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