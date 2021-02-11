|
Александр Лукашенко: мы переживаем переломный период, его можно сравнить с развалом Советского Союза
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании заявил, что Беларусь переживает переломный период в жизни страны и народа. Его можно сравнить с развалом Советского Союза.
Глава государства подчеркнул: очень многие, и он в том числе, хорошо помнят те времена. Отличие в том, что сейчас же наша страна подверглась серьезной атаке извне.
Усугубила эту ситуацию и пандемия.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко: мы переживаем переломный период, его можно сравнить с развалом Советского Союза
Александр Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании заявил, что Беларусь переживает переломный период в жизни страны и народа. Его можно сравнить с развалом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)