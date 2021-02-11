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Александр Лукашенко: мы переживаем переломный период, его можно сравнить с развалом Советского Союза

11.02.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко: мы переживаем переломный период, его можно сравнить с развалом Советского Союза

Александр Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании заявил, что Беларусь переживает переломный период в жизни страны и народа. Его можно сравнить с развалом Советского Союза.

Глава государства подчеркнул: очень многие, и он в том числе, хорошо помнят те времена. Отличие в том, что сейчас же наша страна подверглась серьезной атаке извне.

Усугубила эту ситуацию и пандемия. 

Фото: БЕЛТА


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Александр Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании заявил, что Беларусь переживает переломный период в жизни страны и народа. Его можно сравнить с развалом...
 
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