Лукашенко: Белорусы - святой народ, готовы помочь каждому. Но мы никогда не позволим понукать нами

Источник материала: ОНТ

Белорусы всегда готовы оказать помощь, однако они не допустят, чтобы ими понукали. Такое мнение в ходе своего доклада на VI Всебелорусском народном собрании высказал Президент страны Александр Лукашенко.





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