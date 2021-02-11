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Лукашенко: Белорусы - святой народ, готовы помочь каждому. Но мы никогда не позволим понукать нами
Источник материала: ОНТ
Белорусы всегда готовы оказать помощь, однако они не допустят, чтобы ими понукали. Такое мнение в ходе своего доклада на VI Всебелорусском народном собрании высказал Президент страны Александр Лукашенко.
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Белорусы всегда готовы оказать помощь, однако они не допустят, чтобы ими понукали. Такое мнение в ходе своего доклада на VI Всебелорусском народном собрании...
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