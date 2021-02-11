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Лукашенко: в Беларуси была предпринята попытка не цветной революции, а мятежа
Источник материала: ОНТ
В Беларуси имела место не попытка цветной революции, а мятежа. Такое мнение в ходе своего доклада на VI Всебелорусском народном собрании высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко.
При этом Глава государства отметил, что 2021 год станет для Беларуси определяющим.
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В Беларуси имела место не попытка цветной революции, а мятежа. Такое мнение в ходе своего доклада на VI Всебелорусском народном собрании высказал Президент...
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