Лукашенко: в Беларуси была предпринята попытка не цветной революции, а мятежа

Источник материала: ОНТ

В Беларуси имела место не попытка цветной революции, а мятежа. Такое мнение в ходе своего доклада на VI Всебелорусском народном собрании высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

При этом Глава государства отметил, что 2021 год станет для Беларуси определяющим.





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