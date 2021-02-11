Екатерина Речиц: Те векторы развития, которые будут заложены на ВНС, могут определить судьбу нашей страны

Источник материала: ОНТ

Аналитик Белорусского института стратегических исследований Екатерина Речиц в прямом эфире информационного канала на ОНТ высказала мнение о том, какой должна быть повестка Всебелорусского народного собрания.

Екатерина Речиц, аналитик Белорусского института стратегических исследований: «Повестка Всебелорусского народного собрания должна быть более глобальной и стратегической, потому что это все-таки политическое мероприятие, которое решает судьбу даже не сегодня на сегодня и не сегодня на завтра. Мы должны говорить о долгосрочной перспективе, потому что те векторы развития, которые могут быть заложены сегодня-завтра, они по сути могут определить судьбу нашей страны».

Фото: БЕЛТА

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