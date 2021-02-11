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Екатерина Речиц: Те векторы развития, которые будут заложены на ВНС, могут определить судьбу нашей страны
Источник материала: ОНТ
Аналитик Белорусского института стратегических исследований Екатерина Речиц в прямом эфире информационного канала на ОНТ высказала мнение о том, какой должна быть повестка Всебелорусского народного собрания.
Фото: БЕЛТА
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Екатерина Речиц: Те векторы развития, которые будут заложены на ВНС, могут определить судьбу нашей страны
Аналитик Белорусского института стратегических исследований Екатерина Речиц в прямом эфире информационного канала на ОНТ высказала мнение о том, какой должна...
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