Александр Лукашенко: решения ВНС не будут спонтанными и неожиданными

Источник материала: ОНТ

VI Всебелорусское народное собрание начало работу во Дворце Республики в Минске.

В ходе форума будут обсуждаться основные направления общественно-политического развития Беларуси на предстоящие годы. Всебелорусское народное собрание – особая форма народовластия, уникальная возможность обменяться мнениями с участниками из всех регионов и сформировать общность идей.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Решения ВНС не будут спонтанными и неожиданными, так как до начала форума была проведена большая подготовительная работа, в том числе в формате диалоговых площадок. Уже в шестой раз в суверенной истории страны обращаются напрямую к народу, чтобы вместе обсудить и принять консолидированное решение по дальнейшему развитию нашей страны и общества».

Форум продлится два дня. Участие в его работе примут 2700 делегатов. Впервые Всебелорусское народное собрание прошло в 1996 году.





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