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Александр Лукашенко: решения ВНС не будут спонтанными и неожиданными
Источник материала: ОНТ
VI Всебелорусское народное собрание начало работу во Дворце Республики в Минске.
В ходе форума будут обсуждаться основные направления общественно-политического развития Беларуси на предстоящие годы. Всебелорусское народное собрание – особая форма народовластия, уникальная возможность обменяться мнениями с участниками из всех регионов и сформировать общность идей.
Форум продлится два дня. Участие в его работе примут 2700 делегатов. Впервые Всебелорусское народное собрание прошло в 1996 году.
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VI Всебелорусское народное собрание начало работу во Дворце Республики в Минске. В ходе форума будут обсуждаться основные направления общественно-политического...
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