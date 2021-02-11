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Всебелорусское народное собрание: делегаты ожидают прибытия Александра Лукашенко
Источник материала: ОНТ
Во Дворец Республики прибыли делегаты VI Всебелорусского народного собрания. Среди присуствующих идет обсуждение актуальных тем.
Игрь Тур – о начале работы VI Всебелорусского народного собрания.
Подробности – в видеоинформации.
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Во Дворец Республики прибыли делегаты VI Всебелорусского народного собрания. Среди присуствующих идет обсуждение актуальных тем. Игрь Тур – о начале работы VI...
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