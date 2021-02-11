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Ректор БГУ Андрей Король: Я рассчитываю, что на ВНС будет поднята тема образования. Не только стратегические вещи, но и частности
Источник материала: ОНТ
Во Дворце Республике стартует VI Всебелорусское народное собрание. Уже царит рабочая обстановка, идет обсуждение среди делегатов и политики, и экономики.
Игрь Тур – о начале работы VI Всебелорусского народного собрания.
Подробности – в видеоинформации.
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Ректор БГУ Андрей Король: Я рассчитываю, что на ВНС будет поднята тема образования. Не только стратегические вещи, но и частности
Во Дворце Республике стартует VI Всебелорусское народное собрание. Уже царит рабочая обстановка, идет обсуждение среди делегатов и политики, и экономики. Игрь Тур...
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