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«Это политический инфантилизм»: политолог об отказе оппозиции участвовать во Всебелорусском народном собрании

11.02.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Это политический инфантилизм»: политолог об отказе оппозиции участвовать во Всебелорусском народном собрании

Политолог Петр Петровский в прямом эфире информационного канала на ОНТ высказался о публичном отказе представителей оппозиции участвовать во Всебелорусском народном собрании.

Петр Петровский, политолог: «Закон о Всебелорусском народном собрании с 2013 года в открытом доступе, и там написано, что представители всех политических партий могли свободно выдвинуть делегатов, а не просто быть приглашенными. Как мне многие сказали, они не знают этого закона, но это уже какой-то политический инфантилизм. Когда же их, как детей малых, притянули за руку и говорят: вот, давайте мы вас уже просто пригласим и дадим слово. Они начали ставить условие: либо давайте нас по 500 человек, по тысяче».

Эксперт провел параллель и отметил, что VI Всебелорусское народное собрание очень похоже на первое. И по значимости, и по ситуации в стране.

Петр Петровский, политолог: «Вот наше сегодняшнее Всебелорусское собрание по значимости, да и в принципе по психологии очень похоже на первое Всебелорусское собрание 96-го года. Мы помним, какой тогда был политический кризис, когда тоже на протяжении года ходили, приезжали с Украины, перекрывали улицы, переворачивали автомобили. И поездка дня тоже стояла общественно-политическая и экономическая, чтобы вывести страну. Но я могу вам сказать одну главную вещь: политическая оппозиция наша, к сожалению, не научилась тем ошибкам, которые она сделала в 96-м году. Тогда им тоже была предоставлена возможность поучаствовать во Всебелорусском народном собрании, и они сейчас точно так же, как и тогда, отказались это делать. И мы знаем эти последствия. Они просто выпадут из общественно-политической жизни страны. И в этом виновато не белорусское государство, не белорусское общество, а вот эта политическая оппозиция».

Фото: БЕЛТА

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Политолог Петр Петровский в прямом эфире информационного канала на ОНТ высказался о публичном отказе представителей оппозиции участвовать во Всебелорусском...
 
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