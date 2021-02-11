Георгий Гриц: Мы должны заложить тренд точек роста будущего

Источник материала: ОНТ

Заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации Георгий Гриц в прямом эфире информационного канала к «VI Всебелорусскому национальному собранию» на ОНТ высказал мнение о том, в каком направлении должна быть доработана социально-экономическая программа развития Беларуси.

Георгий Гриц, заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации: «Цели должны быть объективны и адекватны. Мы должны в течение пятилетки пусть не в 10 раз сократить отставание {в производительности от стран ЕС}, но хотя бы в 5 раз и заложить тренд точек роста будущего».

Фото: БЕЛТА

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