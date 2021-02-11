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Георгий Гриц: Мы должны заложить тренд точек роста будущего
Источник материала: ОНТ
Заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации Георгий Гриц в прямом эфире информационного канала к «VI Всебелорусскому национальному собранию» на ОНТ высказал мнение о том, в каком направлении должна быть доработана социально-экономическая программа развития Беларуси.
Фото: БЕЛТА
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Заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации Георгий Гриц в прямом эфире информационного канала к «VI Всебелорусскому национальному...
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