«Чтобы никогда не было даже попыток решения судьбы страны на улице». Олег Гайдукевич рассказал, о чем будет говорить на ВНС

Источник материала: ОНТ

Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат VI Всебелорусского национального собрания в прямом эфире информационного канала на ОНТ рассказал, о чем будет говорить на форуме.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат VI Всебелорусского национального собрания: «Что касается изменения Конституции, я выскажу свое мнение. Чтобы мы никогда не возвращались к событиям таких выборов, как были в 2020 году, в том числе необходимо задуматься об изменении избирательного законодательства, Конституции, чтобы у нас никогда таких выборов не было. Я категорический противник радикального изменения Конституции и избирательного законодательства, но мы должны сделать так, чтобы никогда в нашей стране больше не было даже попыток решения судьбы страны на улице. Об этом я буду говорить на Всебелорусском собрании, предлагая конкретные законодательные механизмы. Один из пунктов, чтобы этого не было, – изменение избирательного законодательства и корректировка Конституции, которая направлена на эволюционное развитие нашей страны».

Фото: БЕЛТА

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