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«Чтобы никогда не было даже попыток решения судьбы страны на улице». Олег Гайдукевич рассказал, о чем будет говорить на ВНС
Источник материала: ОНТ
Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат VI Всебелорусского национального собрания в прямом эфире информационного канала на ОНТ рассказал, о чем будет говорить на форуме.
Фото: БЕЛТА
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«Чтобы никогда не было даже попыток решения судьбы страны на улице». Олег Гайдукевич рассказал, о чем будет говорить на ВНС
Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат VI Всебелорусского национального собрания в прямом эфире информационного канала на ОНТ...
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