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МАЗ замыкает топ-5 на российском рынке новых грузовиков

11.02.2021 13:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» опубликовало свежие данные по рынку новых грузовых автомобилей в России.

МАЗ замыкает топ-5 на российском рынке новых грузовиков

Как отмечается, всего было продано в январе 5,1 тыс. единиц.

Пятерка лидеров выглядит так:

  1. КамАЗ — 2 031;
  2. ГАЗ — 433;
  3. Volvo —  391;
  4. Урал — 311;
  5. MAЗ — 306.

Ранее сообщалось, что белорусская продукция не выдерживает конкуренции на российском рынке.

 
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Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» опубликовало свежие данные по рынку новых грузовых автомобилей в России.
 
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