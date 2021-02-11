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МАЗ замыкает топ-5 на российском рынке новых грузовиков
Источник материала: Навiны
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» опубликовало свежие данные по рынку новых грузовых автомобилей в России.
Как
Пятерка лидеров выглядит так:
Ранее сообщалось, что белорусская продукция
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Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» опубликовало свежие данные по рынку новых грузовых автомобилей в России.
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