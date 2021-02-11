В Минске сегодня отменили несколько судов над политзаключенными





Процесс был назначен на 10:00 в суде Московского района. На заседание пришли несколько десятков человек, однако судья Светлана Бондаренко сообщила, что суд не состоится.





«Так как не осуществлена доставка обвиняемого, то в его отсутствие дело рассматриваться не может», — заявила она. Причины отсутствия Беленского она не назвала.





Заседание перенесли на 15 февраля, процесс должен начаться в 11:30 в суде Московского района.





Антон Беленский является волонтером штаба Виктора Бабарико. Его задержали 10 августа на 17-м этаже гостиницы «Беларусь». Он находится в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске и обвиняется в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, по ч.1. ст.342 УК. Он проходит по одному делу вместе с другим волонтером штаба Бабарико, Левоном Халатряном.





Как сообщает @viasna96, помимо процесса над Беленским, сегодня отложены рассмотрения дел Вадима Дмитренка и политзаключенных Ивана Красовского и Евгения Дмитриева.