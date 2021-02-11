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Гаишники выслуживаются: двух автомобилистов задержали за сигналы против ВНС
Источник материала: Партизан
На проспекте Независимости в Минске гаишники задержали двух автомобилистов, которые сигналили в 12 часов против проходящего в Минске "съезда в поддержку Лукашенко"
На водителей составили административные протоколы, сообщает пресс-служба столичной ГАИ.
Ранее в интернете появлялись призывы к автомобилистам включить гудки в 12:00, чтобы заглушить Всебелорусское народное собрание.
По новому "законодательству", за необоснованные сигналы водителям грозит штраф от 5 до 20 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до двух лет или без лишения.
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На проспекте Независимости в Минске гаишники задержали двух автомобилистов, которые сигналили в 12 часов против проходящего в Минске "съезда в поддержку Лукашенко"
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