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Гаишники выслуживаются: двух автомобилистов задержали за сигналы против ВНС

11.02.2021 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На проспекте Независимости в Минске гаишники задержали двух автомобилистов, которые сигналили в 12 часов против проходящего в Минске "съезда в поддержку Лукашенко"

На водителей составили административные протоколы, сообщает пресс-служба столичной ГАИ.

Ранее в интернете появлялись призывы к автомобилистам включить гудки в 12:00, чтобы заглушить Всебелорусское народное собрание. 

По новому "законодательству", за необоснованные сигналы водителям грозит штраф от 5 до 20 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до двух лет или без лишения.
 
Теги: Минск
 
 
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На проспекте Независимости в Минске гаишники задержали двух автомобилистов, которые сигналили в 12 часов против проходящего в Минске "съезда в поддержку Лукашенко"
 
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