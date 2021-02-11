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World Athletics допустила бывшего российского шестовика Матвея Волкова к выступлениям под белорусским флагом

11.02.2021 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) допустила переехавшего из России в Беларуси прыгуна с шестом Матвея Волкова до участия в международных соревнованиях.




Как сообщил ТАСС отец и тренер спортсмена Константин Волков, турнир в польской Лодзи будет первым таким стартом для его сына.

29 февраля 2020 года в Москве Волков прыгнул на 5,50 метра и установил мировой рекорд для спортсменов своего возраста (до 16 лет). Легкоатлет попал в топ-лист World Athletics как российский атлет, поэтому после переезда и получения белорусского гражданства требовалось решение международной федерации при согласовании позиций двух национальных федераций (Беларуси и России) о праве Волкова выступать на международных стартах за Беларусь.

"World Athletics согласовала Матвею выступление на турнире в Лодзи в личном качестве, — сказал Волков-старший. — Официальное согласование перехода спортсмена в Белорусскую федерацию легкой атлетики будет принято в ближайшие дни. Проблема заключалась в том, что из-за пандемии международная федерация в течение двух месяцев не могла собрать панель, которая занимается вопросами перехода и смены спортивного гражданства. Но сейчас можно уже с уверенностью говорить, что на зимнем чемпионате Европы Матвей однозначно сможет выступать за Беларусь в случае выполнения норматива или попадания в список 16 лучших прыгунов по результатам".

"Соответственно, и на Олимпийские игры в Токио спортсмен сможет поехать в составе белорусской команды, если выполнит квалификационный норматив", — добавил собеседник ТАСС.

12 февраля в Лодзи пройдет турнир Orlen Cup, в котором примут участие многие ведущие спортсмены мира. В мужских прыжках с шестом заявлены олимпийский чемпион 2016 года бразилец Тиаго да Силва, двукратный чемпион мира Сэм Кендрикс из США, бронзовый призер ЧМ-2019 поляк Петр Лисек и его соотечественник чемпион мира 2011 года Павел Войцеховский.
 
 
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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) допустила переехавшего из России в Беларуси прыгуна с шестом Матвея Волкова до участия в...
 
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