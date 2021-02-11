Борнукова: Теряем макроэкономическую стабильность

Инфляция в январе увеличилась на 1,1% к декабрю прошлого года. В годовом выражении она составила 7,7%. В декабре 2020 года была 7,4%.





Больше всего в прошлом месяце выросли цены на продовольственные товары (+1,5%). Непродовольственные товары подорожали на 1,3%, а услуги — а 0,3%.





Если рассматривать инфляцию за год, то с января прошлого года быстрее всего дорожали непродовольственные товары (+8,7%), за ними — услуги (+8%). Продовольственные товары стали дороже на 6,6%.





Еврорадио академический директор BEROC Катерина Борнукова. Такие показатели инфляции слишком большие в свете целей, которые ставят перед собой монетарные власти, отмечает в комментарииакадемический директор BEROC





— У нас цель монетарной политики — инфляция не более 5% (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года). В прошлом году мы эту цель не выполнили, и в этом тоже не получается.





Рост цен на непродовольственные товары за последний год можно объяснить тем, что среди этих товаров больше импортных, то есть купленных за иностранную валюту. Здесь сказалось падение курса белорусского рубля, объясняет эксперт.





— Цены на продовольственные товары в начале года тоже разогнались. Здесь есть международное влияние. На многие продукты растут цены на мировых рынках. Но есть и внутреннее влияние. В стране произошла достаточно ненормальная вещь: выросли реальные доходы населения на фоне падения экономики. Естественно, это будет толкать цены вверх.





Пока про печатный станок говорить не приходится, считает эксперт. Скорее всего зарплаты растут из-за перекосов в кредитной политике.





— Это относительное сокращение кредитов частному сектору и стимуляция невыгодного государственного сектора. Административная поддержка уровня доходов заметна.

Хорошего от роста инфляции ждать не стоит

— Во-первых, очевидно, наша жизнь становится дороже. Во-вторых, мы теряем тяжело добытую в боях макроэкономическую стабильность. Например, такой высокий уровень инфляции означает, что и ставки по депозитам должны быть высокими, чтобы они были привлекательными в рублях. А высокие ставки по депозитам значат, что и по кредитам они должны вырасти. Это делает займы на развитие не очень привлекательными.





В ближайшее время эффект падения курса белорусского рубля в прошлом году, рост международных цен на продовольствие и рост доходов будут способствовать росту инфляции.





— Эффекты девальвации могут действовать ещё несколько кварталов, а остальные — ещё дольше. Поэтому вряд ли мы в этом году выйдем на пятипроцентную инфляцию.





Но всякое возможно. Бывают такие экономические потрясения, которые приводят к резкому спаду доходов и падению цен. Будем надеятся, что у нас такого не будет, — заключает Катерина Борнукова.