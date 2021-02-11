Лукашенко: Россия остается основным стратегическим союзником

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларуси важны отношения с Евросоюзом, но Россия остается основным стратегическим союзником, заявил президент республики Александр Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании, передает «МИР 24».

«Это объективная реальность для любого здравого политика, который когда-либо

будет управлять Беларусью. Подтверждение особого значения российско-белорусских отношений в этой системе многовекторности четко проявилось в свете последних событий – содействие Российской Федерации имело для нас важнейшее

значение», – сказал Лукашенко.