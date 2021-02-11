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Лукашенко: Россия остается основным стратегическим союзником
11.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларуси важны отношения с Евросоюзом, но Россия остается основным стратегическим союзником, заявил президент республики Александр Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании, передает «МИР 24».
«Это объективная реальность для любого здравого политика, который когда-либо
На VI Всебелорусском народном собрании
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Об этом президент Беларуси заявил на VI Всебелорусском народном собрании.
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