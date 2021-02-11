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Лукашенко: Россия остается основным стратегическим союзником

11.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларуси важны отношения с Евросоюзом, но Россия остается основным стратегическим союзником, заявил президент республики Александр Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании, передает «МИР 24».

«Это объективная реальность для любого здравого политика, который когда-либо
будет управлять Беларусью. Подтверждение особого значения российско-белорусских отношений в этой системе многовекторности четко проявилось в свете последних событий – содействие Российской Федерации имело для нас важнейшее
значение», – сказал Лукашенко.

На VI Всебелорусском народном собрании обсуждаются перспективы развития республики на ближайшие пять лет.



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Об этом президент Беларуси заявил на VI Всебелорусском народном собрании.
 
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