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В мире набирает популярность новая соцсеть для любителей голосовых сообщений. Кажется, Цукерберг занервничал

11.02.2021 13:51 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вы уже слышали про Clubhouse? Это новая соцсеть, в которой люди могут собираться в голосовых чатах и обсуждать любые (в рамках закона) темы. Например, образование, тренды, бизнес – соцсеть подбирает чаты для пользователей, основываясь на их интересах. 

Сейчас Clubhouse доступен только в Apple App Store, при этом приложение уже стало лидером по скачиваниям в Германии, Италии, Японии и Турции. Как заявляют создатели соцсети, ежедневно в голосовых чатах беседуют два миллиона пользователей. В Clubhouse уже были замечены Илон Маск, Эштон Катчер, Пэрис Хилтон, Джаред Лето, Дрейк и другие.

Во всем мире приложение установили 5,3 миллиона человек, однако активных пользователей соцсети в мире в период с 10 ноября по 10 февраля было значительно ниже – 338 тысяч пользователей.

Реакция Марка Цукерберга 

The New York Times сообщает, что Цукерберг уже протестировал новую соцсеть. И теперь в фейсбук намерены создать голосовой чат, похожий на Clubhouse. 

Как отмечает The New York Times, фейсбук пристально следит за развитием новых перспективных соцсетей. Например, компания купила инстаграм, WhatsApp, Oculus – когда все они были небольшими стартапами. 

 
 
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Вы уже слышали про Clubhouse? Это новая соцсеть, в которой люди могут собираться в голосовых чатах и обсуждать любые (в рамках закона) темы. Например, образование, тренды,...
 
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