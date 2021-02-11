Ирина Шейк обнажилась ради рекламы и произвела фурор в сети

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская модель Ирина Шейк произвела фурор в сети: 34-летняя экс-возлюбленная Брэдли Купера обнажилась для рекламы известного косметического бренда.

Шейк очень избирательна в плане съемок в рекламе. И, как правило, прежде чем представить продукт, она тестирует его сама. Например, золотые маски для лица от косметической марки Mimi Luzon. Модель не раз называла их любимым средством для кожи лица и уже снималась в кампейнах марки. Теперь же она решила представить новый продукт и произвела фурор в сети.

Пользователи обсуждают откровенный видеоролик, опубликованный в Instagram модели: Шейк обнажилась ради рекламы специальной маски для губ.

Идеальное тело модели и золотые губы - прямое попадание в сердца поклонников. Об этом свидетельствуют комментарии и многочисленные лайки под публикацией.

"Это огонь"; "Давно не видела ничего подобного"; "Королева"; "Очень смело, и безумно притягательно"; "Шейк и золото - что еще нужно для счастья", - прокомментировали фолловеры.

За последнее время Шейк стала настоящим трендсеттером для всех фанатов: звезда показала самый модный головной убор зимы, а также самое стильное пальто на весну 2021.