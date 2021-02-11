ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ирина Шейк обнажилась ради рекламы и произвела фурор в сети

11.02.2021 13:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская модель Ирина Шейк произвела фурор в сети: 34-летняя экс-возлюбленная Брэдли Купера обнажилась для рекламы известного косметического бренда.

© AFP 2020 / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
Ирина Шейк показала самый модный головной убор зимы-2021

Шейк очень избирательна в плане съемок в рекламе. И, как правило, прежде чем представить продукт, она тестирует его сама. Например, золотые маски для лица от косметической марки Mimi Luzon. Модель не раз называла их любимым средством для кожи лица и уже снималась в кампейнах марки. Теперь же она решила представить новый продукт и произвела фурор в сети.

Пользователи обсуждают откровенный видеоролик, опубликованный в Instagram модели: Шейк обнажилась ради рекламы специальной маски для губ.

Идеальное тело модели и золотые губы - прямое попадание в сердца поклонников. Об этом свидетельствуют комментарии и многочисленные лайки под публикацией.

"Это огонь"; "Давно не видела ничего подобного"; "Королева"; "Очень смело, и безумно притягательно"; "Шейк и золото - что еще нужно для счастья", - прокомментировали фолловеры.

За последнее время Шейк стала настоящим трендсеттером для всех фанатов: звезда показала самый модный головной убор зимы, а также самое стильное пальто на весну 2021.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользователи социальных сетей активно обсуждают откровенный видеоролик, опубликованный в Instagram супермодели.
 
Новости дня
Новости разные
 
В мире набирает популярность новая соцсеть для любителей голосовых сообщений. Кажется, Цукерберг занервничал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by