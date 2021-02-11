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Вяз-старожил, которому около 230 лет, получит особый статус
Источник материала: Навiны
Вяз в деревне Талуи Молодечненского района предлагается объявить ботаническим памятником природы республиканского значения.
С таким решением выступило 11 февраля Минприроды.
Проект соответствующего постановления «разработан в целях сохранения в естественном состоянии отдельного экземпляра высоковозрастного дерева вяза гладкого, представляющего ботаническую, научную, эстетическую ценность для Республики Беларусь».
В связи с этим устанавливаются границы, площадь и список землепользователей, земельные участки которых включены в состав земель памятника природы.
Несколько лет назад специалисты Института экспериментальной ботаники подтвердили, что вяз гладкий, который растет в центре деревни Талуи у небольшого водоема, является старейшим представителем этой породы в стране.
Возраст дерева составляет около 230 лет (некоторые специалисты считают, что дерево старше — более 400 лет). Его общая высота превышает 25 метров, а площадь кроны — 380 квадратных метров. Местные издания
По мнению чиновников, перспективный памятник природы может быть включен в сеть туристических объектов, в программы экологических и краеведческих экскурсий по Молодечненскому району.
Планируется, что постановление вступит в силу 1 апреля 2021 года, после чего вяз гладкий пополнит
В настоящее время проект постановления
Каждый желающий белорус может высказать здесь свои замечания и предложения по 21 февраля.
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Вяз в деревне Талуи Молодечненского района предлагается объявить ботаническим памятником природы республиканского значения. С таким решением выступило 11...
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