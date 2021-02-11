Вяз-старожил, которому около 230 лет, получит особый статус

Вяз в деревне Талуи Молодечненского района предлагается объявить ботаническим памятником природы республиканского значения.

С таким решением выступило 11 февраля Минприроды.





Проект соответствующего постановления «разработан в целях сохранения в естественном состоянии отдельного экземпляра высоковозрастного дерева вяза гладкого, представляющего ботаническую, научную, эстетическую ценность для Республики Беларусь».

В связи с этим устанавливаются границы, площадь и список землепользователей, земельные участки которых включены в состав земель памятника природы.

Несколько лет назад специалисты Института экспериментальной ботаники подтвердили, что вяз гладкий, который растет в центре деревни Талуи у небольшого водоема, является старейшим представителем этой породы в стране.

Возраст дерева составляет около 230 лет (некоторые специалисты считают, что дерево старше — более 400 лет). Его общая высота превышает 25 метров, а площадь кроны — 380 квадратных метров. Местные издания сообщают , что в ясную погоду с высоты этого дерева видны Молодечно, Вилейка и Сморгонь.

По мнению чиновников, перспективный памятник природы может быть включен в сеть туристических объектов, в программы экологических и краеведческих экскурсий по Молодечненскому району.

Планируется, что постановление вступит в силу 1 апреля 2021 года, после чего вяз гладкий пополнит список памятников природы республиканского значения.

В настоящее время проект постановления вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси.

Каждый желающий белорус может высказать здесь свои замечания и предложения по 21 февраля.