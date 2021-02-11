Лукашенко пожаловался на драконовские проценты по российским кредитам

Беларусь ежегодно выплачивает России по кредитам миллиард долларов, заявил Александр Лукашенко, выступая 11 февраля на VI Всебелорусском народном собрании .





Он подчеркнул, что, помогая белорусам кредитными ресурсами, Россия тем самым помогает себе, «ведь Беларусь — это финишное производство для многих отраслей российской экономики, кооперация дает работу миллионам россиян и средства для жизни их семей».

«Да и кредиты от России — это далеко не благотворительность… Вы знаете, сколько мы платим России в год за те кредитные ресурсы, которые мы получаем? Миллиард долларов. По крайней мере, год назад было так», — заявил Лукашенко.

По его мнению, России выгодно кредитовать Беларусь.

«Россия хранит денежные средства и в других странах, в том числе и в США, но получает от того, что она таким образом кредитует США, на порядок меньше по процентам от тех денег, которые она там хранит», — отметил Лукашенко.

Он акцентировал внимание, что Россия хорошо зарабатывает на кредитовании Беларуси.

«Да, Россия нам помогает, огромное ей за это спасибо, но это не благотворительность, зачастую проценты по их кредитам, как я уже сказал, на порядок выше общемировых, да и возвращаем мы эти кредиты в срок, нам никто их не списывает», — заявил Лукашенко.

Российская газета «Коммерсантъ» 11 февраля сообщила , что Беларусь обсуждает с Россией новый кредит на 3 млрд долларов. Эта тема будет обсуждаться в ходе февральской встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, уточняет издание.

Согласно данным Нацбанка, в 2021 году Беларуси необходимо направить на выплаты по внутреннему и внешнему долгу 3,3 млрд долларов. Погашение обязательств в январе текущего года привело к снижению золотовалютных резервов до 7,2 млрд долларов. Центральный банк Беларуси ранее предполагал, что из-за выплат по долгам резервы к концу года могут сократиться до 6 млрд долларов.

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