Белорусские архитекторы выбрали лучшие здания последних десятилетий. Вы с ними согласны?

Источник материала: Onliner

Белорусский союз архитекторов назвал лучшие здания, построенные в стране за 30 лет, пишет агентство «Минск-Новости» . Все они попадут в сборник архитектурных произведений Международной ассоциации союзов архитекторов стран СНГ, Грузии и Сербии.

Изначально в печатное издание должны были войти лишь те шедевры строительной отрасли, которые побеждали в ежегодных конкурсах организации. Однако авторы быстро поняли, что этого может оказаться слишком мало.

— Поскольку многие значительные произведения архитектуры, построенные за эти годы, остались вне конкурсов, редколлегия сборника предложила союзам архитекторов каждой из стран, входящих в МАСА, выбрать по четыре наиболее значимых объекта, олицетворяющих архитектуру страны за этот период. Информация о таких объектах будет также размещена в сборнике, — рассказал заместитель председателя Белорусского союза архитекторов Михаил Гаухфельд. — Задача была очень сложная. За 30 лет в нашей стране построены тысячи объектов. Многие из них яркие, узнаваемые, а некоторые стали архитектурными символами независимой Беларуси. Мы поступили следующим образом. Членам совета Белорусского союза архитекторов (это 34 человека) предложили составить свой рейтинг лучших произведений. Затем каждый выделил в этом списке четыре объекта.

Всего в рейтинг попали 43 постройки, возведенные в Минске, Гродно, Бресте, Гомеле, Витебске и областях. Полный список можно увидеть на сайте БСА . По итогам тайного голосования первые четыре места заняли:

Жилой район «Новая Боровая» в Минском районе (12 голосов)





Реставрация и воссоздание замкового комплекса в Несвиже (11 голосов)





Отель Renaissance на проспекте Дзержинского в Минске (9 голосов)





Музей Великой Отечественной войны в Минске (8 голосов)





Информация об этих объектах будет направлена редколлегии сборника.

Немалое количество голосов набрали также здание железнодорожного вокзала в Минске (7 голосов), Национальная библиотека (6 голосов), отреставрированный Мирский замок (5 голосов), аквапарк «Лебяжий», многофункциональный комплекс Riviera Plaza на проспекте Победителей, реставрация и воссоздание исторического центра Минска (по 4 голоса).















А вы согласны с решением архитекторов?

Считаю, лучшее, что построили в Беларуси, - это...

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