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Geely готовит к выходу крупный кроссовер KX11

11.02.2021 13:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Geely продолжает активно использовать «поперечную» архитектуру Volvo CMA (Compact Modular Architecture), которая лежит в основе XC40. Вскоре китайцы начнут продажи кроссовера Geely KX11. Это будет самый крупный автомобиль на базе CMA.

Geely готовит к выходу крупный кроссовер KX11

Габаритная длина машины составляет 4770 мм, ширина — 1895 мм, высота — 1689 мм. Размер колесной базы — 2845 мм. По своим размерам новинка сопоставима с некоторыми кроссоверами D-класса (по европейской классификации). Стилистика KX11 схожа с последними новинками Geely, включая привлекательный седан Preface.

Geely готовит к выходу крупный кроссовер KX11

В базовом оснащении новый SUV будет оснащаться колесами диаметром 18 дюймов. За доплату можно будет взять диски на дюйм или два крупнее. Автомобиль получит уже типичный набор опций для топовых Geely: панорамную крышу, камеры кругового обзора, ассистент автоматической парковки и пр. В движение машину приводит турбодвигатель объемом 2 литра. Обещают два варианта мощности — 218 и 238 л. с. Какую коробку предложат для паркетника, пока неясно.

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белый, внедорожник, бензин 1.8 л, механическая, передний привод
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Компания Geely продолжает активно использовать «поперечную» архитектуру Volvo CMA (Compact Modular Architecture), которая лежит в основе XC40. Вскоре китайцы начнут продажи кроссовера...
 
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