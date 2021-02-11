Geely готовит к выходу крупный кроссовер KX11

Источник материала: Onliner

Компания Geely продолжает активно использовать «поперечную» архитектуру Volvo CMA (Compact Modular Architecture), которая лежит в основе XC40. Вскоре китайцы начнут продажи кроссовера Geely KX11. Это будет самый крупный автомобиль на базе CMA.





Габаритная длина машины составляет 4770 мм, ширина — 1895 мм, высота — 1689 мм. Размер колесной базы — 2845 мм. По своим размерам новинка сопоставима с некоторыми кроссоверами D-класса (по европейской классификации). Стилистика KX11 схожа с последними новинками Geely, включая привлекательный седан Preface.





В базовом оснащении новый SUV будет оснащаться колесами диаметром 18 дюймов. За доплату можно будет взять диски на дюйм или два крупнее. Автомобиль получит уже типичный набор опций для топовых Geely: панорамную крышу, камеры кругового обзора, ассистент автоматической парковки и пр. В движение машину приводит турбодвигатель объемом 2 литра. Обещают два варианта мощности — 218 и 238 л. с. Какую коробку предложат для паркетника, пока неясно.