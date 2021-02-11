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Geely готовит к выходу крупный кроссовер KX11
Источник материала: Onliner
Компания Geely продолжает активно использовать «поперечную» архитектуру Volvo CMA (Compact Modular Architecture), которая лежит в основе XC40. Вскоре китайцы начнут продажи кроссовера Geely KX11. Это будет самый крупный автомобиль на базе CMA.
Габаритная длина машины составляет 4770 мм, ширина — 1895 мм, высота — 1689 мм. Размер колесной базы — 2845 мм. По своим размерам новинка сопоставима с некоторыми кроссоверами D-класса (по европейской классификации). Стилистика KX11 схожа с последними новинками Geely, включая привлекательный седан Preface.
В базовом оснащении новый SUV будет оснащаться колесами диаметром 18 дюймов. За доплату можно будет взять диски на дюйм или два крупнее. Автомобиль получит уже типичный набор опций для топовых Geely: панорамную крышу, камеры кругового обзора, ассистент автоматической парковки и пр. В движение машину приводит турбодвигатель объемом 2 литра. Обещают два варианта мощности — 218 и 238 л. с. Какую коробку предложат для паркетника, пока неясно.
черный, внедорожник, бензин 2.4 л, автоматическая, передний привод
черный, седан, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
белый, внедорожник, бензин 1.8 л, механическая, передний привод
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Компания Geely продолжает активно использовать «поперечную» архитектуру Volvo CMA (Compact Modular Architecture), которая лежит в основе XC40. Вскоре китайцы начнут продажи кроссовера...
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