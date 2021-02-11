Xiaomi разобрала новый флагман Mi 11. Вот что там внутри (видео)

Источник материала: Onliner Xiaomi опубликовала видео, в котором по компонентам разбирает новый флагманский смартфон Mi 11. Судя по ролику, модель должна быть вполне пригодной к ремонту: дисплей и батарея легко снимаются.

Xiaomi Mi 11 работает на новом чипе Qualcomm — модели Snapdragon 888 с продвинутой системой отвода тепла. Диагональ экрана составляет 6,81 дюйма при разрешении QHD+ и частоте обновления 120 Гц. Используется стекло Gorilla Glass Victus. Аккумулятор получил емкость 4600 мАч, есть быстрая зарядка на мощности 55 Вт.

Объем оперативной памяти может быть 8 либо 12 ГБ, а встроенного хранилища предлагается 128 или 256 ГБ.

Смартфон оснащен основной камерой с тремя фотосенсорами: 108 Мп, 13 Мп и 5 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 20 Мп.