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Xiaomi разобрала новый флагман Mi 11. Вот что там внутри (видео)
Источник материала: Onliner
Xiaomi опубликовала видео, в котором по компонентам разбирает новый флагманский смартфон Mi 11. Судя по ролику, модель должна быть вполне пригодной к ремонту: дисплей и батарея легко снимаются.
Xiaomi Mi 11 работает на новом чипе Qualcomm — модели Snapdragon 888 с продвинутой системой отвода тепла. Диагональ экрана составляет 6,81 дюйма при разрешении QHD+ и частоте обновления 120 Гц. Используется стекло Gorilla Glass Victus. Аккумулятор получил емкость 4600 мАч, есть быстрая зарядка на мощности 55 Вт.
Объем оперативной памяти может быть 8 либо 12 ГБ, а встроенного хранилища предлагается 128 или 256 ГБ.
Смартфон оснащен основной камерой с тремя фотосенсорами: 108 Мп, 13 Мп и 5 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 20 Мп.
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.53" IPS (720x1600), Mediatek Helio G25, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G90T, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
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Xiaomi опубликовала видео, в котором по компонентам разбирает новый флагманский смартфон Mi 11. Судя по ролику, модель должна быть вполне пригодной к ремонту: дисплей и...
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