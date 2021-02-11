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ЕК улучшила прогноз роста мировой экономики в 2021 году до 5,2%

11.02.2021 14:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Еврокомиссия (ЕК) повысила ожидания восстановления мировой экономики в 2021 году до 5,2%, по сравнению с 4,7% в осеннем прогнозе.

Об этом говорится в опубликованном в четверг зимнем экономическом прогнозе Еврокомиссии, передает ТАСС.

Также Еврокомиссия улучшила оценку по спаду в 2020 году из-за пандемии до 3,4%, вместо ожидавшихся осенью 3,8%. Прогноз роста на 2022 год повышен незначительно - с 3,7% до 3,8%.

Средний уровень цен на нефть составит в 2021 году $54,2 за баррель, а в 2022 году - $51,9 за баррель. ЕК подчеркивает, что прогноз составлен с учетом сокращения добычи со стороны ОПЕК+ и не входящих в картель государств и возобновления роста спроса на нефть в конце 2020 года.

"Цены на нефть поднимались с ноября 2020 года, отражая значительное сокращение добычи со стороны ОПЕК+ и других производителей, снижение добычи в США и неожиданное объявление Саудовской Аравии о сокращении продукции на дополнительные 1 млн баррелей в феврале и марте 2021 года. Параллельно спрос на нефть вырос в конце 2020 года, хотя и остался ниже показателей 2019 года. На этом фоне рыночные ожидания цен на нефть сейчас находятся на уровне средней цены в $54,2 за баррель в 2021 году и $51,9 за баррель в 2022 году", - говорится в документе.

 
 
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Еврокомиссия (ЕК) повысила ожидания восстановления мировой экономики в 2021 году до 5,2%, по сравнению с 4,7% в осеннем прогнозе.
 
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