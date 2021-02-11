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Кремль: Рано говорить о темах встречи Путина и Лукашенко

11.02.2021 14:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Кремль считает преждевременным говорить о темах, которые будут обсуждаться во время планируемого визита Лукашенко в РФ.

"По темам, которые будут на повестке дня готовящегося визита в Россию … Лукашенко, пока преждевременно говорить", - сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в четверг.

По его словам, "визит продолжает готовиться, повестка дня формулируется".

"Пока не буду в какие-либо детали вдаваться, считаю это преждевременным", - отметил он, реагируя на сообщение газеты "Коммерсантъ" о том, что на переговорах Путина и Лукашенко может быть затронута тема нового российского кредита в $3 млрд.

 
 
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Кремль считает преждевременным говорить о темах, которые будут обсуждаться во время планируемого визита Лукашенко в РФ.
 
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