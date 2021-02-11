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У крупнейшего частного застройщика Минска изменились условия покупки жилья в кредит. Подробности

11.02.2021 14:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У крупнейшего коммерческого застройщика Минска — компании «Дана Холдингз» — изменились условия покупки квартир с помощью партнерского кредита «Белинвестбанка». Теперь если вы приобретаете жилье по такой схеме, то его цена увеличивается на 6%. Это следует из информации на сайте застройщика.


Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Раньше купить квартиру по партнерской программе можно было в кредит со льготной ставкой в первый год от 4,99 до 10,99%. Но теперь ставка на первый год одна — 10,99%. Дальше — 13,33%. При этом ставки могут меняться согласно условиям банковской программы.

Кредит предоставляется сроком до 20 лет. Первоначальный взнос — минимум 10% от стоимости квартиры. Плюс — у покупателя должны быть поручители, а также банк может поставить еще одно условие — залог приобретаемого жилья. Возможно досрочное погашение кредита без штрафных санкций.

Кроме того, если вы покупаете квартиру по этой кредитной программе, ее цена увеличивается на 6%.


Почему это важно?

Учитывая, что много людей покупает квартиры у «Дана Холдингз» именно с привлечением кредита, нынешние изменения являются важными.

Более того, эта компания строит в Минске больше всего жилья среди частных застройщиков. Самый крупный реализуемый проект — комплекс «Минск-Мир», где будет около 2 миллионов квадратных метров жилья. Для сравнения — каждый год в столице строится около 600 тысяч квадратных метров жилья. То есть изменения в условиях покупки квартир у «Дана Холдингз» влияют в числе прочего на весь рынок коммерческой недвижимости Минска.

При этом стоит также заметить, что ценообразование у частных застройщиков является свободным. 

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Теги: Брест, Минск
 
 
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