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Белорусам предлагают выиграть 100 литров бесплатного топлива в Telegram. АЗС: «Это мошенники»

11.02.2021 14:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Злоумышленники снова пытаются развести белорусов, обещая купон на 100 литров бесплатного топлива. В конце прошлого года такую «акцию» предлагали от имени «Белоруснефти», сейчас — от сети АЗС «Газпромнефть». В компании предупреждают, что это фейк и просят пользователей быть внимательными.


— Расскажите 5 группам или 20 знакомым про возможность получить подарки от «Газпром нефть» используя Telegram, — призывает недавно появившийся в сети сайт (орфография авторов сохранена — Прим. ред.).

Не исключено, что таким образом злоумышленники выманивают у пользователей персональные данные.

В компании рассказали, что на АЗС уже обращался клиент, который просил обналичить липовый купон на топливо.

В сети АЗС «Газпромнефть» обращают внимание, что таких акций компания не проводит, а все текущие акции можно посмотреть на официальной страничке. Клиентов просят быть внимательными и не переходить по ссылкам подобного рода от непроверенных источников.

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В интернете появилась фейковая страница АЗС «Газпромнефть», на которой предлагают выиграть купон на бесплатное топливо.
 
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