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Белорусам предлагают выиграть 100 литров бесплатного топлива в Telegram. АЗС: «Это мошенники»
Источник материала: Tut.by
Злоумышленники снова пытаются развести белорусов, обещая купон на 100 литров бесплатного топлива. В конце прошлого года такую «акцию» предлагали от имени «Белоруснефти», сейчас — от сети АЗС «Газпромнефть». В компании
— Расскажите 5 группам или 20 знакомым про возможность получить подарки от «Газпром нефть» используя Telegram, — призывает недавно появившийся в сети сайт (орфография авторов сохранена — Прим. ред.).
Не исключено, что таким образом злоумышленники выманивают у пользователей персональные данные.
В компании рассказали, что на АЗС уже обращался клиент, который просил обналичить липовый купон на топливо.
В сети АЗС «Газпромнефть» обращают внимание, что таких акций компания не проводит, а все текущие акции
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В интернете появилась фейковая страница АЗС «Газпромнефть», на которой предлагают выиграть купон на бесплатное топливо.
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