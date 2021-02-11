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Какие народные методы не спасут от зубной боли? Врач комментирует восемь самых популярных

11.02.2021 14:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Иногда зуб начинает болеть в самый неподходящий момент, и к врачу попасть оперативно не получается. На помощь приходят домашние средства: полоскание, грелка, прикладывание сала… Вместе с врачом-стоматологом Жанной Романович HEALTH.TUT.BY комментирует эффективность популярных народных методов.


  • Жанна РомановичВрач стоматолог-терапевт первой категории, ведет блог в Instagram

Отвары трав

Вряд ли любые народные методы уберут непосредственно зубную боль: ее локация, как правило, слишком глубокая, чтобы что-то из продуктов или настоев обезболило зуб. Но отвары вроде ромашки, календулы, шалфея могут облегчить страдания при заболеваниях слизистых, например, при стоматите, гингивите, периодонтите. Для полоскания они должны быть не горячими и слабо заваренными.

Лечение мятой

Аналогично, как и с отварами трав: при заболеваниях слизистой полоскания из мяты могут помочь и они безопасны. Мята улучшает кровообращение, в ней содержится витамин С, она повышает иммунитет.

Есть нюансы: полоскать рот не страшно, но если активно пить мятный чай, то надо не забывать оценивать свое здоровье, так как в больших количествах такой чай не показан, например, людям с гипертонической болезнью.

Иногда можно встретить рекомендацию по прикладыванию пакетиков мятного чая к зубу, но это не вариант. Если это горячий пакетик, то значительно усилится кровообращение, а значит ускорится возможный острый воспалительный процесс.

Грелка

Греть зубы нельзя ни в коем случае — любое нагревание расширяет сосуды. И вместо того, чтобы уменьшить болевой синдром, вы расширяете зону его действия, воспалительный процесс по расширенным сосудам распространяется в разы активнее. Из-за такого способа «лечения» может появиться отек, а если в ротовой полости есть инфекция, она может распространиться еще сильнее.

Сок алоэ

Алоэ на самом деле хорошее растение, оно обладает ранозаживляющим, антибактериальным свойствами. Но если сок алоэ втирать в зуб, как часто рекомендуют, то это никак на него не повлияет. Если появилась зубная боль, то процесс скорее всего глубокий и сок не сможет проникнуть к источнику боли. Но, опять-таки, на успокоение слизистой сок алоэ может подействовать.


Фото с сайта pxhere.com

Зубчик чеснока

Вот чего делать не стоит ни в каком случае. Из-за чеснока, лежащего под десной, может образоваться язва. Конечно, на фоне новой боли зубная может ощущаться слабее, но после придется избавляться и от еще одной, не менее печальной проблемы.

Солевой раствор

Этот вариант возможен, если присутствует острый воспалительный процесс с нагноением. Гипертонический раствор поможет справиться с оттоком содержимого раны, если есть его выход (например, врач установил дренаж). Если же нагноение где-то глубоко и на слизистой никак не отражается, то солевой раствор может вообще не помочь. При приготовлении раствора нужно помнить про безопасное количество соли: 1 чайная ложка на стакан теплой воды (не горячей, чтобы не допустить ожога).

Сало

Возможно после прикладывания сала к зубу кому-то морально станет легче. Да, сало — отличный суперфуд. В нем есть жирорастворимые витамины, а также арахидоновая кислота, которая активирует ответ иммунитета. Но все его свойства раскрываются, если сало всасывается кишечником. А вот от прикладывания его к больному месту пользы не будет.

Таблетка в зуб

Неслучайно фармацевты рекомендуют принимать таблетки внутрь: они действуют, если всасываются желудком. Анальгин или активированный уголь, вложенный в зуб, никак делу не помогут. Это же касается и ватки со спиртом.

Врач напоминает: если у вас разболелся зуб — не ждите, что само пройдет и не затягивайте с посещением стоматолога. При острой зубной боли можно выпить обезболивающий препарат.

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Иногда зуб начинает болеть в самый неподходящий момент, и к врачу попасть в эту же минуту не получается. Что быстро поможет справиться с зубной болью из домашних...
 
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