В Витебске обсуждают план застройки микрорайона Тарный. Рассказываем, что там будет

Источник материала: Tut.by

Микрорайон Тарный к 2030 году планируют благоустроить и построить там 25 многоэтажек, пишут «Витебские вести». До 22 февраля проходит общественное обсуждение детального плана жилого района.





Новостройки возведут на пустых участках земли и там, где снесут здания. Начнут застройку с квартала в районе улицы 1-й Прибрежной.

В Тарном хотят построить более 3,4 тысячи квартир для почти 9 тысяч человек. Население микрорайона вырастет в 4,5 раза.

Здесь появятся два детсада, торгово-развлекательный центр, игровые площадки, места для отдыха, велодорожки. Дворы будут свободны от автомобилей: стоянки вынесут за пределы жилой застройки.

Планируют построить новый путепровод, причем подземный — под железнодорожными путями, разделяющими Тарный и соседний микрорайон Лучеса.

В Лучесе хотят построить поликлинику, в ней будут обслуживаться и жители Тарного.

Поселок Тарный вошел в городскую черту в конце 1940-х — начале 1950-х годов. Такое название он получил, потому что в 1934 году там построили комбинат по производству деревянной тары. Но название «поселок Тарный» так прижилось, что поселком по-прежнему называют и микрорайон.