Лукашенко высказался об «айпадах», «айфонах», мессенджерах и читающих в них новости молодежи

Источник материала: Tut.by

Во время выступления на Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко высказался об «айпадах», «айфонах», мессенджерах и читающих в них новости «заголовками» молодежи. Фрагмент выступления опубликован в Telegram-канале ATN_NEWS.

— Ведь сидят в этих «айпадах», «айфонах», мессенджерах, кто хайпует, кто постится и так далее. А что там? Там же уже статьями никто не мыслит. В этих «айпадах» — по аплодисментам слышу, что и вы там посиживаете. Это нормально, надо знать, что там происходит, — сказал Александр Лукашенко. — К сожалению, это мой большой недостаток, мне только рассказывают то дома, не буду называть кто, то на работе. Есть у меня и оппозиция, и объективная, и субъективная, и так далее, я все это переживаю в жизни — надо знать, что там происходит. Надо все это видеть.

Но вы поймите, там нет аналитики, а если есть, наша молодежь в основном не интересуется. Она живет в интернете заголовками. Заголовок прочитала, а под текстом там может совсем другое.

Напомним: сегодня, 11 февраля, во Дворце Республики стартует Всебелорусское народное собрание, участники которого съехались в Минск, чтобы узнать и утвердить планы развития страны на ближайшие пять лет.