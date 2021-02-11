ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Высшая форма народного представительства": в Сеть попала резолюция ВНС

11.02.2021 14:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В телеграм-канале РБК появились фотографии резолюции, которая будет принята во второй день "Всебелорусского народного собрания".

Согласно проекту, с которым ознакомился корреспондент издания, делегатам ВНС предложат проголосовать за придание собранию законодательного статуса как «высшей формы народного представительства», а до конца года будут разработаны предложения по изменению Конституции.

В опубликованном документе предлагается «обеспечить участие широких слоев населения в разработке и реализации важнейших направлений государственной политики, признав Всебелорусское народное собрание высшей формой народного представительства с законодательным закреплением его особого правового статуса».

Кроме того, будет создана конституционная комиссия, в состав которой войдут представители госорганов, юридической общественности, различных отраслей экономики и социальной сферы.

— Данной комиссии в 2021 году разработать предложения по изменению Конституции для их последующего вынесения на всенародное обсуждение и республиканский референдум, — говорится в резолюции.

Полномочия между госорганами предлагают перераспределить, в том числе между органами местного управления и самоуправления, и усилить роль политических партий в жизни страны.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В телеграм-канале РБК появились фотографии резолюции, которая будет принята во второй день "Всебелорусского народного собрания".
 
Новости дня
Новости разные
 
86 дэпутатаў парлямэнту Швайцарыі запатрабавалі вызваленьня палітзьняволенай Натальлі Хершэ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by