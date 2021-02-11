"Высшая форма народного представительства": в Сеть попала резолюция ВНС

Согласно проекту, с которым ознакомился корреспондент издания, делегатам ВНС предложат проголосовать за придание собранию законодательного статуса как «высшей формы народного представительства», а до конца года будут разработаны предложения по изменению Конституции.





В опубликованном документе предлагается «обеспечить участие широких слоев населения в разработке и реализации важнейших направлений государственной политики, признав Всебелорусское народное собрание высшей формой народного представительства с законодательным закреплением его особого правового статуса».





Кроме того, будет создана конституционная комиссия, в состав которой войдут представители госорганов, юридической общественности, различных отраслей экономики и социальной сферы.





— Данной комиссии в 2021 году разработать предложения по изменению Конституции для их последующего вынесения на всенародное обсуждение и республиканский референдум, — говорится в резолюции.





Полномочия между госорганами предлагают перераспределить, в том числе между органами местного управления и самоуправления, и усилить роль политических партий в жизни страны.







