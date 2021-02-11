Не ждите ответов. Какие вопросы действительно нужно задать на ВНС

Ярослав Романчук : Их сформулировал





1) почему Беларусь по ВВП на душу населения – одна из самых последних в Европе, среди 47 стран?





2) Почему минимальная зарплата в Польше выше, чем зарплата 95% беларусов?





3) Почему после выхода на пенсию ~90% белорусов граничит с зоной бедности?





4) Почему среднегодовые темпы роста белорусской экономики в 2011-2020гг. составили меньше 1% ВВП, что в ~3 раза ниже, чем развивалась мировая экономика?





5) Почему производительность труда в Беларуси в 4–5 раз меньше, чем даже в Центральной и Восточной Европе?





6) Почему каждая белорусская семья ежегодно переплачивает за продовольственные и потребительские товары ~$500–600?





7) Почему были провалены сотни государственных программ по модернизации предприятий, а десятки миллиардов долларов денег налогоплательщиков превращены в токсичные активы?





8) Почему сохраняется государственная монополия на систему здравоохранения, когда цены на многие лекарства в Беларуси в 2–4 раза выше, чем в соседних странах ЕС?





9) Почему после 26 лет борьбы с коррупций этой самой коррупции в Беларуси сегодня больше, чем было в середине «лихих» 1990-х?





10) Почему BYN-рубль не пользуется доверием белорусов?





11) Почему за 26 лет в Беларуси не было ни одного года стабильных цен (инфляция менее 2% в год)?





12) Почему в Беларуси душат предпринимательскую инициативу?





13) Полезна ли для национальных производителей товаров и услуг налоговая нагрузка в 70–80% валовой прибыли?





14) Почему белорусы предпочитают импортные товары, несмотря на то, что власти «закачивают» миллиарды долларов в государственную программу импортозамещения?





15) Почему провалена задача по диверсификации белорусской экономики?





16) Почему многие большие государственные предприятия являются чистыми иждивенцами бюджета, т. е. получают от государства больше льгот, преференций, субсидий и поддержки, чем платят в бюджет налогов?





17) Почему на многомиллиардные китайские кредиты были модернизированы белорусские заводы, которые до сих пор не заработали, не начали приносить прибыль, но начали создавать серьёзные экологические проблемы?





18) Зачем было привлекать к созданию второго калийного комбината иностранца М. Гуцериева, который занимается только освоением китайского кредита под госгарантии?





19) Почему белорусские власти сохраняют государственную олигополию в банковском/финансовом секторе, повышая стоимость кредитования в 5–7 раз?





20) На каком научном основании, историческом опыте, управленческих решениях основано убеждение, что Беларусь может обеспечить высокие, долгосрочные темпы экономического роста и развития?