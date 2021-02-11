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Беларусь заметно нарастила экспорт бензина в Украину. Кто за этим может стоять

11.02.2021 14:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экспорт белорусского бензина в Украину в январе составил 77 тысяч тонн — это на 60% больше, чем в январе 2020-го. Для сравнения: в 2019-м такой же объём топлива Беларусь поставила в Украину за два месяца.



Бизнесмен Николай Воробей, глава УПД Виктор Шейман и украинский политик Виктор Медведчук / коллаж Еврорадио

Речь идёт о крупных суммах. Тонна белорусского автомобильного топлива к концу прошлого года стоила для Украины от 380 до 420 долларов в зависимости от типа. А значит, стоимость всего поставленного в январе бензина может превышать $30 млн, передает Еврорадио


При этом далеко не все эти деньги идут производителям — "Нафтану" и Мозырскому НПЗ. Часть "оседает" у экспортёров. И здесь начинается самое интересное.

Кто продаёт белорусский бензин?


До 2020 года официально экспортировать продукцию белорусских НПЗ имела право только Белорусская нефтяная компания. Её акционерами являются Мозырский и Новополоцкий НПЗ, а также "Белоруснефть" — то есть экспортёр фактически принадлежит государству.

Но летом в стране была создана Новая нефтяная компания, которой также разрешили экспортировать нефтепродукты. Контрольный пакет акций ННК принадлежит приближённому к Лукашенко бизнесмену Николаю Воробью, миноритарии — Банк развития и БелЖД. Среди возможных совладельцев ранее назывался ещё один белорусский олигарх и давний партнёр Воробья — Алексей Олексин. Однако подтверждения эта информация не нашла.

Осенью 2020 года ННК стала экспортировать продукцию. В компании заявляют, что на этом первоначальном этапе она занимается поставками тёмных нефтепродуктов — битума и мазута. Однако позже стало известно, что через ННК шли и поставки дизельного топлива, закупаемого у Белорусской нефтяной компании.

В Украине ННК действует через компанию "Белказтранс Украина", которая, по сведениям Еврорадио, на 51% принадлежит тому же Николаю Воробью. Эта же компания в 2019-м стала эксклюзивным экспедитором угля в Украине — из-за чего, например, возникли трудности с экспортом через эту страну у компаний российского олигарха Романа Абрамовича.

В конце 2020 года в Беларуси появился и третий экспортёр нефтепродуктов: такое право получила компания "Белзарубежторг", структура Управделами президента. Интересно, что в своё время в УДП курировал продажу нефтепродуктов всё тот же Алексей Олексин. Сейчас "Белзарубежторг" имеет право экспортировать тёмные нефтепродукты, а также те самые классические "разбавители и растворители", скандал вокруг которых разгорелся в 2012-м. Под их видом Беларусь реэкспортировала нефтепродукты, в том числе и автомобильное топливо. Это очень не нравилось России, которая настаивала: бензин и дизель из беспошлинной российской нефти предназначается для внутреннего рынка Беларуси или для российского рынка.



"БЗТ-Украина" — на 100 процентов дочка "Белзарубежторга"

В Украине уже несколько лет работает "дочка" "Белзарубежторга" — компания "БЗТ-Украина". Интересно, что она продавала тёмные нефтепродукты ещё до получения разрешения, однако и здесь возможна схема, когда "БЗТ-Украина" закупала их у БНК и перепродавала. Что-то похожее делает и Новая нефтяная компания.


Тень Медведчука


Косвенно одним из бенефициаров всей системы экспорта белорусских нефтепродуктов в Украину является "кум Путина", украинский олигарх и депутат Виктор Медведчук. Мы уже рассказывали о его тесных связях с Олексиным и Воробьём. А вот ещё одна: вместе с Воробьём Медведчук является акционером трубопровода "ПрикарпатЗападтранс". Покупка его акций в своё время оправдывалась прозаично: поставлять светлые нефтепродукты "трубой" дешевле, чем другими видами транспорта. А ещё дешевле — если у тебя есть свой трубопровод.

Среди основных покупателей белорусского бензина — крупные украинские компании ОККО и WOG. Обе фирмы ранее пользовались услугами трубопровода, принадлежащего "ПрикарпатЗападтранс". Кроме них, белорусские нефтепродукты активно закупают компании группы Wexler, которая (сюрприз!) также связана с Медведчуком. 

Но и это ещё не всё. Активно закупает продукцию белорусской нефтепереработки компания "БРСМ-Нафта" (никак не связана с тем БРСМ, о котором вы подумали). Она, в свою очередь, связана с украинским политиком и видеоблогером Анатолием Шарием, который играет "на одном поле" с Медведчуком. Да и в целом Шарий и Медведчук тепло относятся друг к другу.

Часть нефтепродуктов экспортируется в Украину цистернами по железной дороге. От наращивания этих поставок выигрывает БелЖД. И естественно, конечные бенефициары компаний, закупающих белорусскую продукцию. А когда поставки и транспортировка по территории Украины белорусских нефтепродуктов идут трубопроводом, от наращивания экспорта в плюсе Воробей и Медведчук.
 
 
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Экспорт белорусского бензина в Украину в январе составил 77 тысяч тонн — это на 60% больше, чем в январе 2020-го. Для сравнения: в 2019-м такой же объём топлива Беларусь...
 
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