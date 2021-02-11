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Минчане провели акцию прямо напротив Дроздов
Источник материала: Хартия'97
Минчане провели акцию прямо напротив Дроздов
Смелые жители Лебяжьего не оставляют шансов узурпатору.
Жители Лебяжьего провели акцию против так называемого «всебелорусского собрания», сообщает телеграм-канал
«ВНС - это Вранье Народу Страны.
Нас больше не обманешь!», — заявили участники акции.
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Смелые жители Лебяжьего не оставляют шансов узурпатору.
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