Источник материала: Хартия'97

Стало известно, как голосовали бы украинцы на выборах президента страны 11.02.2021, 14:14

Наибольшая интрига — в каком составе политики выйдут во второй тур.

На потенциальных выборах президента Украины наибольшую поддержку имеет действующий глава государства Владимир Зеленский, хотя его рейтинг продолжает падать, сообщает nv.ua .

Как показали данные опроса КМИС, Зеленского готовы поддержать 22,1% респондентов, которые определились со своим выбором. В декабре 2020 года поддержка Зеленского составляла 27%.

Второе-третье места, как и в декабре 2020 года, делят пятый президент Петр Порошенко (13,7%) и лидер ОПЗЖ Бойко (13,5%). Разница в поддержке этих кандидатов в пределах погрешности. По сравнению с декабря 2020 года их рейтинги статистически значимо не изменились (изменились в пределах погрешности).

Далее идут лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко (11,2%; рост с 7,5% в декабре 2020 года), кум Путина Виктор Медведчук (7,9%), бывший премьер Владимир Гройсман (5,5%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (4,8%), шоумен Сергей Притула (4,5%), спикер ВР Дмитрий Разумков (4%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

По данным опроса Центра Разумкова, за Зеленского готовы проголосовать 16% всех опрошенных или 23% тех, кто примет участие в выборах и определился с выбором. За лидера Бойко готовы проголосовать 13% и 20% опрошенных соответственно, за Порошенко ˗ 12% и 18%.

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