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Стало известно, как голосовали бы украинцы на выборах президента страны

11.02.2021 14:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Стало известно, как голосовали бы украинцы на выборах президента страны

  • 11.02.2021, 14:14
Стало известно, как голосовали бы украинцы на выборах президента страны

Наибольшая интрига — в каком составе политики выйдут во второй тур.

На потенциальных выборах президента Украины наибольшую поддержку имеет действующий глава государства Владимир Зеленский, хотя его рейтинг продолжает падать, сообщает nv.ua.

Как показали данные опроса КМИС, Зеленского готовы поддержать 22,1% респондентов, которые определились со своим выбором. В декабре 2020 года поддержка Зеленского составляла 27%.

Второе-третье места, как и в декабре 2020 года, делят пятый президент Петр Порошенко (13,7%) и лидер ОПЗЖ Бойко (13,5%). Разница в поддержке этих кандидатов в пределах погрешности. По сравнению с декабря 2020 года их рейтинги статистически значимо не изменились (изменились в пределах погрешности).

Далее идут лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко (11,2%; рост с 7,5% в декабре 2020 года), кум Путина Виктор Медведчук (7,9%), бывший премьер Владимир Гройсман (5,5%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (4,8%), шоумен Сергей Притула (4,5%), спикер ВР Дмитрий Разумков (4%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

По данным опроса Центра Разумкова, за Зеленского готовы проголосовать 16% всех опрошенных или 23% тех, кто примет участие в выборах и определился с выбором. За лидера Бойко готовы проголосовать 13% и 20% опрошенных соответственно, за Порошенко ˗ 12% и 18%.

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Наибольшая интрига — в каком составе политики выйдут во второй тур.
 
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