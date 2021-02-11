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Лукашенко вспомнил, как посадили на кол Муаммара Каддафи и повесили Саддама Хусейна

11.02.2021 14:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Лукашенко вспомнил, как посадили на кол Муаммара Каддафи и повесили Саддама Хусейна

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  • 11.02.2021, 13:59
  • 3,842
Лукашенко вспомнил, как посадили на кол Муаммара Каддафи и повесили Саддама Хусейна

Их судьба не дает покоя диктатору.

Выступая на так называемом «всебелорусском собрании», Лукашенко эмоционально упомянул свергнутого правителя Ливии Муаммара Каддафи, который, по его мнению, хотел осчастливить Ливию и и другие страны, а его «распяли и посадили на кол».

Об этом сообщает nn.by.

Упомянул диктатор и главу Ирака Саддама Хусейна: «А вы не помните, как его повесили?»

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