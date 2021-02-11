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Лукашенко вспомнил, как посадили на кол Муаммара Каддафи и повесили Саддама Хусейна
Источник материала: Хартия'97
Лукашенко вспомнил, как посадили на кол Муаммара Каддафи и повесили Саддама Хусейна
Их судьба не дает покоя диктатору.
Выступая на так называемом «всебелорусском собрании», Лукашенко эмоционально упомянул свергнутого правителя Ливии Муаммара Каддафи, который, по его мнению, хотел осчастливить Ливию и и другие страны, а его «распяли и посадили на кол».
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Упомянул диктатор и главу Ирака Саддама Хусейна: «А вы не помните, как его повесили?»
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Их судьба не дает покоя диктатору.
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