Источник материала: Хартия'97

Лукашенко вспомнил, как посадили на кол Муаммара Каддафи и повесили Саддама Хусейна 20 11.02.2021, 13:59

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Их судьба не дает покоя диктатору.

Выступая на так называемом «всебелорусском собрании», Лукашенко эмоционально упомянул свергнутого правителя Ливии Муаммара Каддафи, который, по его мнению, хотел осчастливить Ливию и и другие страны, а его «распяли и посадили на кол».

Об этом сообщает nn.by .

Упомянул диктатор и главу Ирака Саддама Хусейна: «А вы не помните, как его повесили?»

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